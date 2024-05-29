DPOLOUIATO社製花を摘む貴婦人特大約71cm(素人採寸ですので、多少の誤差はご了承くださいませ)素材···陶器・磁器とても状態は良く、殆ど汚れも傷もありません。実家に保管されてあったものを、出品しています。他にも出品していますので、ぜびぜひご検討くださいませ♫



D POLO UIATO社製 花を摘む貴婦人 - 置物



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