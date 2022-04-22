【日本製】victor NIPPERニッパー犬陶器置物13cm

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◎victorNIPPERニッパー犬陶器置物13cm日本製です。◎新品、victorSTEREOシステム購入時に同時購入。STEREOの上に飾っていました。◎転居のため出品いたします。◎ニッパーは、目つきが怖いものもありますが顔立ちはカワイイほうだと思います。◎蓄音機型シャープナーもセットで付いてきました。全て元箱に同梱して匿名配送いたします。◎ビトンの袋は付きません。素材...陶器・磁器