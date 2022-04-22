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【日本製】victor NIPPERニッパー犬陶器置物13cm
商品番号 F98374761308
商品名

【日本製】victor NIPPERニッパー犬陶器置物13cm
ブランド名 ビクター
特別価格 税込 1,750 円
在庫状況 あり

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商品詳細

◎victorNIPPERニッパー犬陶器置物13cm日本製です。◎新品、victorSTEREOシステム購入時に同時購入。STEREOの上に飾っていました。◎転居のため出品いたします。◎ニッパーは、目つきが怖いものもありますが顔立ちはカワイイほうだと思います。◎蓄音機型シャープナーもセットで付いてきました。全て元箱に同梱して匿名配送いたします。◎ビトンの袋は付きません。素材...陶器・磁器
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