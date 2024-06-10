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- 掛け軸 西脇繁華 水墨山水 三枚裏 尺五
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商品詳細
西脇繁華岐阜県出身昭和２年生尚美会春陽会同人毎日展入選家内の実家の床の間に長く掛けられていたもので、染みが多数見受けられます。ご納得の上でのご縁をお待ちしています。程度の良いものは18万円前後で取引されているみたいです。
http://narcologia.ru/goods/recuperation742721.html
http://narcologia.ru/goods/sucrose307240.html
http://narcologia.ru/goods/stage184897.html
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