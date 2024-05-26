PHATRNK ファットランク　Tシャツ　Pロゴ　ほぼ未使用　美品✨

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ファットランクのTシャツとなります♪【大阪の正規本店舗】で購入後一度撮影の為室内で着用して以来一度も着ずにクローゼットでハンガー保管していたので新品同様の超美品です✨ですので新品未使用表記とさせて頂きます♪勿論ですがPHATRNKロゴの剥がれTシャツの黒のくすみ、剥げ等ございません‼️店舗、公式サイトでは即完売品となりますのでまだまだ暑い日が続きます、今年の夏 最後の1着にいかがでしょうか‼️OLD\"P\"LOGOシリーズ6.2オンスの型崩れしないタフなボディを仕様してます‼️SIZEは 人気の【M】サイズとなっております‼️Mサイズは体格にもよりますがピチピチすぎずダボダボすぎずと丁度良い自然な着用感となっておりますので店舗の方でも1番に売れてしまうらしいです✨【素材】COTTON100%6.2oz発送は綺麗に梱包しジップロックに入れ、専用のボックスに入れて発送するので発送時の心配もございません♪完全早い者勝ち、専用等しませんのでお早めに宜しくお願い致します‼️