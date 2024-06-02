【送料無料】【altea-milano sartori】ネクタイ

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商品詳細
altea-milanosartoriのネクタイになります。特筆すべき汚れもなく状態の良い美品です。断捨離のため出品します。＜商品説明＞◇出品物：ネクタイ×1◇カラー：ブラウン◇サイズ：大剣幅8cm（若干の誤差はご了承ください）◇状態:中古 目立つ汚れなし◇送料込み＜留意事項＞※発送時には折り畳んで梱包します※返品交換はご対応いたしかねますのでお願いいたします。
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