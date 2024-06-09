ヒューマンメイド、キャップ

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カラー···ベージュヒューマンメイド公式オンラインにて購入した商品です！購入しましたが使用する機会が無いので出品致します。一度被っただけでほぼ未使用で、汚れ等ございませんのでご安心ください。即購入OKです！