ニューエラ　COMPTON コンプトン　9FIFTY　ウール製スナップバック

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カリフォルニア州南部の犯罪都市\"COMPTONコンプトン\"キャップこちらのキャップは安価で大量に出品されているノーブランドもの、偽物ニューエラのCOMPTONキャップではなく、正真正銘【ニューエラ正規】の新品COMPTONキャップとなります。HIP-HOP好きにはマストアイテム●カラー：ブラック(ボディ)＆ホワイト(ロゴ)●素材：ウール100%●サイズ：56.8-62.5cm(スナップバック式)●国内未販売＆希少モデル◆単品値下げ不可2点セット購入→合計価格から2000円引き3点セット購入→合計価格から3000円引きこれら以外の値下げは不可とさせていただきます。ダメ元で\"とりあえず聞くだけ聞いてみよう\"というのもご遠慮ください。N.W.A Eazy-E イージー・イー----------当商品は安心のらくらくメルカリ便発送です。ゆとりある60サイズ箱に梱包し宅急便でお届けします。コンビニ受取り設定が可能なゆうゆうメルカリ便(ゆうパック)に切り替えることも可能です。ご希望があれば購入前にお申し付けください。