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ニューエラ　ロサンゼルス　ドジャース　ホワイト／ティファニーブルー
商品番号 Y52992839542
商品名

ニューエラ　ロサンゼルス　ドジャース　ホワイト／ティファニーブルー
ブランド名 ニューエラ
特別価格 税込 3,899 円
在庫状況 あり

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商品詳細

海外正規品、新品です。夏にピッタリな涼しげなカラーリングです！！お値下げ出来ません。形崩れしないよう箱発送致します。73/8
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