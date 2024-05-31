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- 90s マイケルジョーダン Tシャツ L シカゴブルズ JORDAN
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商品詳細
ご覧頂きありがとうございます。90sマイケルジョーダンTシャツの出品です。・カラー：ブラック・サイズ：L（小さめMくらいの感覚）・実寸：肩幅48cm・身幅49cm・着丈66cm・状態：目立つ汚れや使用感などもなく状態・程度共に良品かと思います。NIKEnikeナイキスニーカーACGエーシージーairjordanairforce1dunkTERMINATORターミネーターオリジナルカラーダンクハイハイカットダンクハイイースコートフォースMIDハイカットウィメンズレディーススニーカーBLAZERナイキブレザーエアフォースワンダンクローブレッドシカゴロイヤルミシガンOGsupremeシュプリームairmax95fragmentジョーダンエアジョーダン1別注限定希少ヴェイパーマックスミタスニーカーズエアマックスダンクJORDAN1エアフォース1ナイキSBvaporvaporflyflyknitヴェイパー風車ゴツナイキ紺タグ銀タグオレンジタグヴィンテージ70年代80年代90年代ユニオンアトモススキットskitsnkrsスニーカーズアンディフィーテッドChicagoBredBullsNBAjordan1MIDナイロンジャケットジャンプマン70s80s90sTIFFANYティファニーダイヤモンドハイネケンダンクハイビンテージDUNKHIGH(VNTG)DEADSTOCKデッドストックシラキュースカレッジカラーミシガンサファリブラジルChunkyDunky上海ハイネケントラビィススコットTravisscott裏ダンクなどを多数出品中です。よろしくお願いします。
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