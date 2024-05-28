マイファス hiro着用 Tシャツ 専用中

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商品詳細
こんにちは！ご覧頂きありがとうございますm(__)m即購入⭕️⬇️商品詳細こちらの商品はmyfirststoryのhiroさんがライブにて着用されていたTシャツになります。サイズはＭサイズです。肩幅49cm身幅57cm裾幅61.5cm袖丈19.5cm着丈74cm)多少の使用感はありますがまだまだ着用可能です！市場にももうあまり出回っていない商品なのでレアだと思います！その他質問等ありましたらコメントまでお気軽にお問い合わせ下さい！柄・デザイン···プリント（ロゴなど）#マイファス#ワンオク#hiro#taka#myfirststory#ONEOKROCKマイファスマイファーストストーリーhiroHIRO
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