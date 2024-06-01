【新品未使用】BOTTEGA VENETA ベルト　レザー　定番　シンプル

BOTTEGAVENETA（ボッテガヴェネタ）の定番のレザーベルトです。シンプルな作りでシルバーバックル、ブラックレザーのためプライベートは勿論、ビジネス、冠婚葬祭等様々なシチュエーションで活躍します。ボッテガのレザー小物は品質が良く、上品な仕上がりで人気です。ヨーロッパのBOTTEGAVENETA直営店にて購入致しました。日本国内すべてのBOTTEGAVENETA店舗にて何かあれば修理等アフターケアが受けられますので安心してご購入下さい。#めがねさんのBOTTEGA新品一覧○サイズ 90cm対応ウエスト約85〜95cm95cm対応ウエスト約90〜100cm穴5つ 間隔2.5cm縦幅 3cm○カラー BLACK○素材 カーフレザー○付属品 専用袋○生産国 Madeinitaly+1000円で正規ショッパーもお付けできますのでプレゼントにもおすすめです。コメントにてよろしくお願いします。ボッテガヴェネタと言えばイントレチャート。レザーを手作業で丁寧に編み上げた、財布はデイリーに使える優れた実用性を備えています。※素材上、イントレチャート(編込み)は革製品特有の自然なシワやキズ等がある場合がございます。お気になさる方はご遠慮ください。三つ折り二つ折りメンズ男性レディース女性ブランド



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