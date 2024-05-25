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長財布 ヴィンテージブライドルレザー ホワイトハウス・コックス
商品番号 U64501576977
商品名

長財布 ヴィンテージブライドルレザー ホワイトハウス・コックス
ブランド名 ホワイトハウスコックス
特別価格 税込 10,290 円
在庫状況 あり

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商品詳細

購入してから1週間ほど使用しました、ホワイトハウス・コックスのロングウォレットです。色は『ナチュラル』というカラーで、素材はヴィンテージブライドルレザーという牛革です。折った状態でのサイズは縦18cm、横10cmです。ブライドルレザー独特の使用感(傷や色の変化を楽しむ)というものが自身の好みに合わなかったので出品しました。宜しければご検討ください。
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http://narcologia.ru/goods/update46595.html
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