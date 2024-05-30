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レザー　オジャガデザイン タミヤ 二つ折り財布
商品番号 N87682434057
商品名

レザー　オジャガデザイン タミヤ 二つ折り財布
ブランド名 タミヤ
特別価格 税込 3,712 円
在庫状況 あり

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商品詳細

OjagadesignとTAMIYAがコラボした希少なレザーウォレットになります。レザーに使用感ございます。古銭入れは小銭の跡などがついておりますが、そのほかは全体的に綺麗です。細部までこだわったステッチなどがmadeinJapanらしい財布です。【素材】レザー【カラー】赤×青【サイズ】タテ:11cm、ヨコ:12cm、幅:2.5cm古銭入れ×1、札入れ×1カードポケット×5よろしくお願いいたします。
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