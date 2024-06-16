ウォレットチェーン 真鍮Brass（真鍮）編込みウォレットチェーン ...

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Brass（真鍮）編み込みウォレットチェーン全長60cmチェーン太10mm真鍮編込みウォレットチェーンなので経年変色エイジングをお楽しみ頂けますよ！個人的にはこの太さが重厚感があり一番かっこいいです！ヴィンテージバイクやアメカジフェッション、ハーレーなどにお似合い！この商品は最低価格で出品しておりますので値引き交渉はご遠慮下さいm(__)m＃ウォレットチェーン＃ハーレー＃ヴィンテージ＃アメカジ＃アンティーク＃カフェレーサー＃オールドスクール＃ブラス＃真鍮