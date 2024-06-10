【未使用】SAINT LAURENT カーフスキン 長財布 ロングウォレット

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【商品】SAINTLAURENTPARISより上質なレザーを使用したラウンドファスナー長財布のご紹介。オールブラックのボディに刻印されたサンローランのロゴが高級感をプラスしています。小銭入れや2つの札入れはもちろん、12枚のカードを収納可能なカード入れや2つのオープンタイプのポケットと充実の収納力。質の良い素材に高級感のあるデザイン、使い勝手の良い機能性は永くお使い頂くアイテムとして最適な逸品です。あらゆるシーン、スタイルにマッチするとともに、ワンランク上のラグジュアリーを演出するオススメのお財布です。【状態】未使用品です。汚れや傷はありません。2022年の国内正規店で購入しました。【素材】カーフスキン【カラー】黒 ブラック【サイズ】縦10.5cm×横20.8cm×マチ2.5cmファスナー開閉内側オープンポケット2個札入れ2個カード入れ12個小銭入れ1個(ファスナー式)