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【箱付き】二つ折り財布　ポーター カレント PORTER CURRENT
商品番号 D78147227396
商品名

【箱付き】二つ折り財布　ポーター カレント PORTER CURRENT
ブランド名 吉田カバン
特別価格 税込 6,300 円
在庫状況 あり

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商品詳細

吉田カバンPORTERのお財布です。◇財布形···二つ折り◇カラー···ブラック◇柄・デザイン···無地◇素材···【表地】牛ステア　　　（コンビネーション鞣し、エンボス加工)　　　　　【裏地】ポリエステルジャカード(裏面：アクリルコーティング）自宅で箱に入れたまま保管しておりました。新品未使用品です。箱・取扱説明書もお付けします。即購入okです！質問等はお気軽にコメント欄よりお願いいたします☻#財布　#二つ折り財布　#ポーターカレント#PORTERCURRENT#PORTER#吉田カバン#wallet#メンズ財布#新品未使用品カラー···ブラック
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