【箱付き】二つ折り財布　ポーター カレント PORTER CURRENT

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商品詳細
吉田カバンPORTERのお財布です。◇財布形···二つ折り◇カラー···ブラック◇柄・デザイン···無地◇素材···【表地】牛ステア （コンビネーション鞣し、エンボス加工) 【裏地】ポリエステルジャカード(裏面：アクリルコーティング）自宅で箱に入れたまま保管しておりました。新品未使用品です。箱・取扱説明書もお付けします。即購入okです！質問等はお気軽にコメント欄よりお願いいたします☻#財布 #二つ折り財布 #ポーターカレント#PORTERCURRENT#PORTER#吉田カバン#wallet#メンズ財布#新品未使用品カラー···ブラック
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