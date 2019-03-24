スターダム × HTML ZERO3　スターライトキッド　半袖フーディ　サイズＬ

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女子プロレス団体STARDOMとHTMLZERO3のコラボで、闇に躍るスカイ・タイガーこと、スターライト・キッドがデザインを手掛けたフード付きTシャツです。華麗な空中技を繰り出すスターライト・キッドに、アクロバティックな技とリンクする流れるようなタッチのネームロゴを重ねたバックプリントと、胸もとには刺繍で、彼女のニックネーム「スカイ・タイガー(SkyTiger)」の文字が綴られていて、フードにはハッシュタグ「#SLK」がプリントされています。・カラー ブラック・実寸（平置き採寸）肩幅 49cm身幅 54cm着丈 71cm袖丈 20cm素人採寸につき、多少の誤差はご了承ください。・素材 綿100%・状態:画像にてご確認お願いいたします。使用感もあまりなく、良好な状態です。古着ということをご理解いただける方のみご購入をお願いします。すり替え、イタズラ防止の為、購入者様都合による返品にかかる送料は購入者様持ちでお願い致します。