⭐︎美品⭐︎ ルイ・ヴィトン タイガ　ジッピー・コイン パース

ご覧いただきありがとうございます。ルイヴィトンタイガジッピー財布とても美品かと思います。小銭入れ財布タイガレザーノワールブラック黒M63375箱付LOUISVUITTON■商品説明■【ブランド】LOUISVUITTON【素材】タイガ【カラー】ノワール／シルバー金具【サイズ(cm)】約W10.5cmxH7cmxD1cm【重量】約50g【生産国】フランス【型番】M63375【シリアル】RFID(アプリ認証済み)-公式サイトより-コンパクトなデザインでポケット等にも収納可能な「ジッピー・コインパース」。ファスナー開閉式で大きな間口が特徴的。小さな財布としても代用可能です。製品仕様7x11x2cm(幅x高さxマチ)素材：タイガ・レザー（皮革の種類：牛革）ライニング：グレインカーフレザー（皮革の種類：牛革）金具（色：シルバー）カード用ポケット×4名刺用ポケット小銭用コンパートメント×2ウォレット財布コインケースファスナーLouisVuittonルイヴィトンメンズジッピーコインパース ジッピー財布形···二つ折りカラー···ブラック



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