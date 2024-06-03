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⭐︎美品⭐︎ ルイ・ヴィトン タイガ　ジッピー・コイン パース
商品番号 X47201275711
商品名

⭐︎美品⭐︎ ルイ・ヴィトン タイガ　ジッピー・コイン パース
ブランド名 ルイヴィトン
特別価格 税込 11,499 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。ルイヴィトンタイガジッピー財布とても美品かと思います。小銭入れ財布タイガレザーノワールブラック黒M63375箱付LOUISVUITTON■商品説明■【ブランド】LOUISVUITTON【素材】タイガ【カラー】ノワール／シルバー金具【サイズ(cm)】約W10.5cmxH7cmxD1cm【重量】約50g【生産国】フランス【型番】M63375【シリアル】RFID(アプリ認証済み)-公式サイトより-コンパクトなデザインでポケット等にも収納可能な「ジッピー・コインパース」。ファスナー開閉式で大きな間口が特徴的。小さな財布としても代用可能です。製品仕様7x11x2cm(幅x高さxマチ)素材：タイガ・レザー（皮革の種類：牛革）ライニング：グレインカーフレザー（皮革の種類：牛革）金具（色：シルバー）カード用ポケット×4名刺用ポケット小銭用コンパートメント×2ウォレット財布コインケースファスナーLouisVuittonルイヴィトンメンズジッピーコインパース　ジッピー財布形···二つ折りカラー···ブラック
http://narcologia.ru/goods/freshman557756.html
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