W6YZ(ウィズ)イタリアブランドスニーカー未使用商品(グリーン)

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商品詳細
W6YZ(ウィズ)イタリアで誕生したスニーカーブランドです靴側面の(一瞬の閃きSPARK)デザインモチーフがアクセントになっているデザインですスウェード×ナイロンの異素材コンビネーションでランニングタイプのスポーティなフォルムが特徴的なスニーカーですクラシックでレトロな雰囲気もありながらスタイリッシュなディテールはカジュアルにスポーティモードの外しにも合わせやすいスニーカーですカップ式中敷きは取り出し洗えます 【細部ディテールは以下の通りです】★2022秋冬シーズン未使用新品商品です★ブランド W6YZウィズ(イタリア)★素材 スウェードxナイロン★カラー グリーン★サイズ 44(日本サイズの27.5cm)★靴型 スニーカー(箱あります)★販売価格 ¥27500(税込み価格です)★ご不明な点がありましたらコメントお願いしますメインカラー···グリーンスニーカー型···ローカット(Low)
http://narcologia.ru/goods/Fahrenheit788086.html
http://narcologia.ru/goods/sepulchral341232.html
http://narcologia.ru/goods/hesitantly398984.html
[未使用] W6YZ ウィズ 大人気 スニーカー イタリアブランド テック❗️ | フリマアプリ ラクマ
[未使用] W6YZ ウィズ 大人気 スニーカー イタリアブランド 希少モデル
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[未使用] W6YZ ウィズ 大人気 スニーカー イタリアブランド 希少モデル
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W6YZ ウィズ ブラック迷彩 スニーカー イタリア | labiela.com
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W6YZ ウィズ スニーカー イタリア 限定品JM230-1N98G44 | labiela.com
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[未使用] W6YZ ウィズ 大人気 スニーカー イタリアブランド テック❗️ | フリマアプリ ラクマ
[未使用] W6YZ ウィズ 大人気 スニーカー イタリアブランド 希少モデル
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W6YZ ウィズ ブラック迷彩 スニーカー イタリア | labiela.com
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