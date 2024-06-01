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ビンテージ 70s〜 半袖スウェットUSA ヴィンテージ
商品番号 E89588048017
商品名

ビンテージ 70s〜 半袖スウェットUSA ヴィンテージ
ブランド名 アディダス
特別価格 税込 3,663 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧くださりありがとうございます。70s〜80sあたりのアディダス半袖スウェットになります。カラー/赤と白身幅約51着丈約58〜9袖丈首から外側計測で約31肩幅はラグランの為計測できませんでした。ご検討よろしくお願いします。わからない事など事前にご質問下さい。ご納得の上ご購入お願いします。USAヴィンテージチャンピオンナイキ
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