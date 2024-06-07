ファットランク 白Tシャツ

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ファットランクの新品未使用の白Tシャツです。マリアと青の文字が可愛いです。再販はないと思います。早い者勝ちですのでお早めに！MARIALOGOシリーズ《MARIABACKLOGOTEE》COLOR/WHITESIZE...S/M/L/XL/2XL【素材】COTTON100%6.2oz【SIZE】着丈(cm)S/63.0M/68.0L/72.0XL/75.02XL/80.0身幅(cm)S/47.0M/52.0L/55.0XL/60.02XL/65.0肩幅(cm)S/42.0M/46.0L/50.0XL/55.02XL/59.0袖丈(cm)S/18.0M/22.0L/22.0XL/23.02XL/25.0RizinマリアファットランクphatrnkPHATRNK白Tシャツ白しろ白ティー半袖長袖夏服メンズレディース男女やりらふぃーブランドライジン#萩原京平#SRVNTZ#サーヴェンツ