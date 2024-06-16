Wickett \u0026 Craig/トラッカー・ウォレット・財布・ハーネス ...

PINETREECo.社製「LeatherTruckerWallet」名タンナーのWickett＆Craig社のハーネスレザーを使用した、使いやすいショートサイズウォレット。国内でこのレザーを使用した製品はほぼ無いくらい、大変貴重なレザーです。スナップボタンやチェーン等には軽い錆加工を施し、薄めに漉いたレザー、ラフな仕上げでアメリカのヴィンテージ工業製品のようなチープ感を再現しました。100年前のヴィンテージミシンで縫製し、縫製糸も高品質なアメリカ製を使用しております。COLOR：ブラウンSIZE：5-3/4\"x3-1/2\"（14.5ｘ9㎝）PRICE：22,000円状態：新品未使用（箱なし）発送方法： クリックポスト（185円）クリックポストでの発送は補償がございません。弊社では輸送中の破損、紛失等は補償致しかねますので、ヤマト運輸での発送をご希望の方はご購入前にお伝えください。ヴィンテージレッドウィング、レザーアクセサリー等も出品していますので、ぜひご覧下さい。PINETREECo. 取扱店StrokeClothing 青森県青森市古川1-16-4 1FSpiral 静岡県浜松市天竜区二俣町二俣1385GREAT 愛知県名古屋市中区大須4-1-6Yardwarehouse 岐阜県中津川市茄子川1642-84UNCLEJOHN 和歌山県和歌山市狐島601 シマハイツ1FROOSTER 広島県広島市中区吉島西1-1-4 シャトーナカムラ1FTIMESMARKET倉敷店 岡山県倉敷市西田214-3



Wickett & Craig/トラッカー・ウォレット・財布・ブライドル・古着-



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Trucker Wallet -Short- | pinetreeco



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