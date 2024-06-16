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Wickett \u0026 Craig/トラッカー・ウォレット・財布・ハーネス・
商品番号 J68046133823
商品名

Wickett \u0026 Craig/トラッカー・ウォレット・財布・ハーネス・
ブランド名 フィグベル
特別価格 税込 7,650 円
在庫状況 あり

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商品詳細

PINETREECo.社製「LeatherTruckerWallet」名タンナーのWickett＆Craig社のハーネスレザーを使用した、使いやすいショートサイズウォレット。国内でこのレザーを使用した製品はほぼ無いくらい、大変貴重なレザーです。スナップボタンやチェーン等には軽い錆加工を施し、薄めに漉いたレザー、ラフな仕上げでアメリカのヴィンテージ工業製品のようなチープ感を再現しました。100年前のヴィンテージミシンで縫製し、縫製糸も高品質なアメリカ製を使用しております。COLOR：ブラウンSIZE：5-3/4\"x3-1/2\"（14.5ｘ9㎝）PRICE：22,000円状態：新品未使用（箱なし）発送方法：　クリックポスト（185円）クリックポストでの発送は補償がございません。弊社では輸送中の破損、紛失等は補償致しかねますので、ヤマト運輸での発送をご希望の方はご購入前にお伝えください。ヴィンテージレッドウィング、レザーアクセサリー等も出品していますので、ぜひご覧下さい。PINETREECo.　取扱店StrokeClothing　青森県青森市古川1-16-4　1FSpiral　静岡県浜松市天竜区二俣町二俣1385GREAT　愛知県名古屋市中区大須4-1-6Yardwarehouse　岐阜県中津川市茄子川1642-84UNCLEJOHN　和歌山県和歌山市狐島601　シマハイツ1FROOSTER　広島県広島市中区吉島西1-1-4　シャトーナカムラ1FTIMESMARKET倉敷店　岡山県倉敷市西田214-3
http://narcologia.ru/goods/shuttle312425.html
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