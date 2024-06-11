【ファーロ】フラグメントウォレット コードバン

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商品詳細
【ファーロ/faro】FragmentWalletCordovan/フラグメントウォレットコードバンネイビーコードバンなので高級感あります。使用歴1ヶ月弱です。傷やスレ等あります。写真を見て判断していただけますと幸いです。中古品のため神経質な方はくれぐれもご遠慮いただきますようお願い致します。#FARO#フラグメントケース#ファーロ
http://narcologia.ru/goods/peroration905815.html
http://narcologia.ru/goods/sucrose561740.html
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