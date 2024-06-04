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商品詳細
他にも沢山キャップを出品していますこちらからどうぞ！！↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓#LEGOキャップ出品中＿ITEM＿＿＿【商品名】【90s】ディズニー ミッキー Mロゴ刺繍 キャップ【生産国】TAIWAN【年代】1990＿SIZE＿＿＿サイズ：頭囲最大約61cmツバ長：約7cm高さ：約11cm＿COMMENT＿＿＿90年代頃のディズニー ミッキー Mロゴ刺繍 キャップ。被りは浅めでツバはスウェード、バックにはMICKEYMOUSEと刺繍されてます。＿COLOR＿＿＿ブラック グリーン＿CONDITION＿＿＿内側に汚れあり（画像７）7/1010新品または未使用同等レベルです。9着用1回～数回程度の美品です。8使用感が少なく、キレイな状態です。7使用感はありますが状態は良いです。6まだまだお使いいただける並の状態です。他にも沢山キャップを出品していますこちらからどうぞ！！↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓#LEGOキャップ出品中
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