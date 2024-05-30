良品　ブルガリ　長財布　セルペンティ　スカリエマン

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商品詳細
【商品の状態】多少の使用感あり。金属部分にスレはありますが、目立った傷や汚れのない状態の良いお財布です。ファスナーの開閉もスムーズ、外側はダメージや角スレなど特になし。内側は大きく目立つ傷や汚れなし、大きな型崩れもなく小銭入れもコイン汚れなし。【色】ブラック【サイズ】W10×H18×D1.5【購入先】AACD加盟店の真贋鑑定済み中古ブランド市場より購入しました。【資格・免許】古物商許可証石川県公安委員会第511070015003号
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