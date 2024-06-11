超美品 激レア アパートメント プリント ロゴ Tシャツ メンズ グレー XXL

■商品名■：超美品激レア完売品THEAPARTMENTアパートメントプリントロゴ半袖TシャツメンズグレーサイズXXL■ブランド名■：THEAPARTMENTアパートメント■商品情報■：ロゴプリント半袖Tシャツ■状態■：数回着用のみで全体的に美品になります。詳しくは画像にてご確認下さい。■カラー■：グレー■サイズ■：表記XXL平置き着丈約77cm身幅(脇下10㎝から)約64cm袖丈(肩上から)約21cm肩幅約60.5cm■付属品■：本体のみTHEAPARTMENTのTシャツになります。デザインがとてもカッコ良く、お洒落な着こなしに欠かせない最高のアイテムです。また圧倒的な存在感があります。お洒落な着こなしに欠かせない最高のアイテムです。是非この機会にいかがでしょうか？・出品している商品はもともと持っていた物やブランドショップや直営店で購入した確実正規品となり、100％本物の品物となります。・撮影した商品に関して忠実な再現を心がけておりますが、若干お色が異なる場合がございますので、ご了承くださいませ。・他にも希少価値の高い限定商品など使用しなくなった様々な商品を出品しておりますので、宜しければ出品欄からご覧下さいませ。



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