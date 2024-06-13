Cartierカルティエ ベルト バックル

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商品をご覧頂き有難うございます。かなり前に購入し、ベルト部分は破損してしまいバックルのみの出品です。バックル表に多少スレ、裏側にもスレ等ありますが、まだまだ十分ご使用頂けるかと思います。同商品、類似商品、同色ベルトをお持ちの方がおりましたらご購入をお考え頂けますと幸いです。※類似商品をお持ちの方、バックルを本物Cartierに付け替えてては如何でしょう！商品【Cartier】カルティエメンズベルトバックル赤茶色◇MADEINPARIS◇サイズ:バックル縦(約4.7cm)横(約5.3cm)※使用ベルト幅(約3cm)迄可能◇カラー:赤茶◇付属品:無し※即購入OKです!!購入先日本流通自主管理協会加盟店全国質屋ブランド品協会加盟店再鑑定済※ブランド品再鑑定済品につき、、返品交換はお受け出来ませんのでご了承下さい。#Cartier#カルティエ#ベルト#バックル#CHANEL#GUCCI#ARMANI#プッチ#ガガ#メンズ小物#アクセサリー#COACH#Ferragamo#FolliFollie#HERMES