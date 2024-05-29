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Sinclair New York Yankees 59FIFTY キャップ
商品番号 Q85045446289
商品名

Sinclair New York Yankees 59FIFTY キャップ
ブランド名 ニューエラ
特別価格 税込 9,212 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【Sinclair】COVID-19パンデミックの最中に、元ヘッジファンドトレーダーで\"VIANEL\"の創業者であるAndrewBrooksにより設立。『BringNYBack』をコンセプトに置き、ストリートウェアを通じて再び街に人々を惹きつけることを目的としています。Sinclair/NewYorkYankeesSinclairFittedHatUS企画のNewEra59FIFTYをベースに、フロント部分にブランドロゴ刺繍が落とし込まれたカスタムキャップ。LilUziVertやPlayboiCarti、BloodyOsiris、LilYachtyなどが着用しており、NYで話題を集めております。内側に多少汚れあり。かなりレアモデルです。ネットだと２５０００円程で売ってます。型崩れしないようにダンボールでの発送です。
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Sinclair New York Yankees 59FIFTY キャップSinclair / New York Yankees Sinclair Fitted Hat | HOLICK
Sinclair New York Yankees 59FIFTY キャップSinclair / New York Yankees Sinclair Fitted Hat | HOLICK
Sinclair New York Yankees 59FIFTY キャップSinclair / New York Yankees Sinclair Fitted Hat | HOLICK
Sinclair New York Yankees 59FIFTY キャップSinclair / New York Yankees Sinclair Fitted Hat | HOLICK
Sinclair New York Yankees 59FIFTY キャップSinclair / New York Yankees Sinclair Fitted Hat | HOLICK
Sinclair New York Yankees 59FIFTY キャップSinclair / New York Yankees Sinclair Fitted Hat
Sinclair New York Yankees 59FIFTY キャップSinclair / New York Yankees Sinclair Fitted Hat | HOLICK
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