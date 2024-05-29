ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)
返品・交換について
お気に入りに追加
お気に入り追加済
商品詳細
【Sinclair】COVID-19パンデミックの最中に、元ヘッジファンドトレーダーで\"VIANEL\"の創業者であるAndrewBrooksにより設立。『BringNYBack』をコンセプトに置き、ストリートウェアを通じて再び街に人々を惹きつけることを目的としています。Sinclair/NewYorkYankeesSinclairFittedHatUS企画のNewEra59FIFTYをベースに、フロント部分にブランドロゴ刺繍が落とし込まれたカスタムキャップ。LilUziVertやPlayboiCarti、BloodyOsiris、LilYachtyなどが着用しており、NYで話題を集めております。内側に多少汚れあり。かなりレアモデルです。ネットだと２５０００円程で売ってます。型崩れしないようにダンボールでの発送です。
http://narcologia.ru/goods/stair790200.html
http://narcologia.ru/goods/recommended716190.html
http://narcologia.ru/goods/competitive571681.html
Sinclair New York Yankees 59FIFTY キャップ
Sinclair New York Yankees 59FIFTY キャップ
Sinclair New York Yankees 59FIFTY キャップ
Sinclair New York Yankees 59FIFTY キャップ
Sinclair New York Yankees 59FIFTY キャップ
Sinclair New York Yankees 59FIFTY キャップ
Sinclair New York Yankees 59FIFTY キャップ
Sinclair New York Yankees 59FIFTY キャップ
Sinclair New York Yankees 59FIFTY キャップ
Sinclair New York Yankees 59FIFTY キャップ
Sinclair New York Yankees 59FIFTY キャップ
Sinclair New York Yankees 59FIFTY キャップ
Sinclair New York Yankees 59FIFTY キャップ
http://narcologia.ru/goods/stair790200.html
http://narcologia.ru/goods/recommended716190.html
http://narcologia.ru/goods/competitive571681.html
Sinclair New York Yankees 59FIFTY キャップ
Sinclair New York Yankees 59FIFTY キャップ
Sinclair New York Yankees 59FIFTY キャップ
Sinclair New York Yankees 59FIFTY キャップ
Sinclair New York Yankees 59FIFTY キャップ
Sinclair New York Yankees 59FIFTY キャップ
Sinclair New York Yankees 59FIFTY キャップ
Sinclair New York Yankees 59FIFTY キャップ
Sinclair New York Yankees 59FIFTY キャップ
Sinclair New York Yankees 59FIFTY キャップ
Sinclair New York Yankees 59FIFTY キャップ
Sinclair New York Yankees 59FIFTY キャップ
Sinclair New York Yankees 59FIFTY キャップ