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ラクダ皮財布新品未使用箱付き　スノビスト
商品番号 S85629220981
商品名

ラクダ皮財布新品未使用箱付き　スノビスト
ブランド名 スノビスト
特別価格 税込 2,730 円
在庫状況 あり

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商品詳細

貴重な北アフリカのラクダの革を使用してイタリアの熟練職人の手によって縫製された高価な折財布です。#新品ラクダ革レザーイタリア製革製品#スノビスト
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