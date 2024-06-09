HUF ガチャベルト

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この度は数多くある商品の中からこちらをご覧頂き誠にありがとうございます！こちらはハフのガチャベルトとなっております。商品の状態としては海外から新品のものを購入後、何回か使用した後にあまり光が差し込まない暗所にて保管の方しておりましたm(__)mロングタイプなので垂らして使えます！商品の内容としては写真に写っているものが全てとなっております。予めご了承ください。商品の状態はできるだけ分かりやすく鮮明にお写真を撮っていますが、写真だけではわからないところがあると思いますので、みたい部分がございましたら、遠慮なくお申し付けください！一応中古品という事だけご理解頂けると助かります！ 分からないことがございましたら、購入前提でなくても大丈夫ですので、お気軽にお申し付け下さい！こちらのHUFのガチャベルトは中々出品されることも少なく、非常に貴重な物だと思われます！お探しの方、ぜひいかがでしょうか！