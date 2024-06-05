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NEW ERA 59FIFTY カージナルス 1957ASG 海外限定A
商品番号 M82372836069
商品名

NEW ERA 59FIFTY カージナルス 1957ASG 海外限定A
ブランド名 ニューエラ
特別価格 税込 4,945 円
在庫状況 あり

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商品詳細

★☆多数商品出品中です★☆★海外限定モデル59FIFTYセントルイス・カージナルス\"1957ALLSTARGAMEPatchLimited\"※汗や汚れからキャップを保護する使い捨て吸水キャップライナー10枚プレゼント！(ホワイト,ブラックをランダムで発送いたします。カラーは選べませんのでご了承ください)※2点以上のご購入でお値下げ対応しております。単品ご購入はお値下げ不可となります。即購入いただけます。詳細ご希望の方はコメントまで、よろしくお願いいたします。【色】ベージュ(アンダーバイザーカラーグリーン)【素材】コットン100%【サイズ】75/8(60.6cm)【発送方法】型崩れ防止の為、60サイズダンボールに梱包し、発送いたします。(商品画像欄に梱包例を載せております)ニューエラナイキエアマックスエアジョーダンシュプリームノースフェイスパタゴニアチャンピオン#キャンプ#アウトドア#ストリート
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