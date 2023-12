TACOMA FUJI RECORDS タコマフジレコードZEN HIKER

新品未使用です。COTTON100%COWHIDELEATHER(BELT)MADEINCHINA〜以下引用〜50年代より西海岸の若者たちを中心に急速に広まった「禅」の思想。ジャック・ケルアックの「禅ヒッピー(原題:ダルマ・バムズ)」、ゲイリー・スナイダーの「終わりなき山河」、アラン・ワッツの哲学などは、そこから派生したと言えるだろう。ミュージシャンのロビー・バショウは、自らを松尾芭蕉の生まれ変わりだと悟り、名前をバショウに変えてしまったほどだ。詩人であり、ハイカーとしても数々の功績を残したフェルナンド・ワンティーは、「俳句」と「ハイク」を融合させた。本作『ゼン・ハイカー』は前衛的な演奏をバックにフェルナンドが拙い日本語で俳句を詠むという画期的なアルバムとなっている。名前の「ワンティー」はもちろん小林一茶へのオマージュ。*このストーリーはフィクションです。JerryUKAIジェリー鵜飼アートディレクター&イラストレーター。1971年生まれ。静岡県出身。バリカンズ所属。アウトドアやアパレル、CDジャケットなど、ファッション~カルチャー~ミュージックなど全方位にて活動中。ULTRAHEAVY,MOUNTAINPOORBOYSのメンバーでもあり、ここ数年は執筆活動も盛ん。



