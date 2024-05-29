キタムラ　クロコダイル　超美品

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定価160000円コレクション整理によりキタムラのクロコダイル財布の出品です新品購入後、数回使用の超美品です。目立った傷や痛みはありません。一ヶ所だけ少しスレがある箇所があります（写真9枚目参照）購入時に名前をローマ字で入れてます（写真7枚目参照）内側にはカード入れ以外に、カードを入れるポケットがあります。小銭入れはありません。マットな質感と光沢があり、とても綺麗で軽い財布です。とはいえ、一度は人の手に渡った中古品ですのでご理解、頂ける方のみ購入よろしくお願い致しますブランド：キタムラ素材：クロコダイルカラー：ダークブラウンサイズ：約：横19.5cm×縦10cm×マチ1cm付属品：保存箱等ガンゾココマイスターコーチ