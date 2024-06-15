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Calvin kIEIN JEANS 新品未タグ　フォロー1000円引正規店
商品番号 T29224879461
商品名

Calvin kIEIN JEANS 新品未タグ　フォロー1000円引正規店
ブランド名 カルバンクラインジーンズ
特別価格 税込 4,460 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···ブルー袖丈···半袖季節感···春、夏、秋、冬新品未使用タグ付きですカルバン・クラインTシャツ正規店購入です。1968年に、カルバン・クライン氏が設けたブランドがカルバンクラインです。1942年にアメリカのニューヨークに彼は生まれました。1962年になると、ファッション関係の大学を卒業し、その後はフリーデザイナーやアシスタントデザイナーの仕事でキャリアを積みました。1968年になると、カルバンクラインのブランドを設けるこのカルバンクラインのファッションアイテムの特徴として、シンプルで綺麗なシルエットのものが多いことが挙げられます。また、着心地が快適で機能的なのも素晴らしいところです。海外、USA.HAWAII、ヨーロッパなど25回行きました。綺麗な色合いや珍しいお品をたくさん購入してクローゼット保管しております。こちらは、日本百貨店内正規店購入です。完売品希少価値あり上質な綿素材のストレッチ素材です。ブルーにオレンジ色が可愛いのです。サイズ脇下横幅　　50×2センチよりストレッチ素材身丈　　　　72センチよりストレッチ素材綺麗色ブルーに、オレンジ色は、珍しい、一目をひきます。新品未使用ですので、嫌な匂いはしません。気持ち良く着て頂けるお品です。並行輸入品やアウトレット品とは、違い、生地、縫製は、しっかりとしていて、触ってみてわかります。他にも、カルバン・クライン出品しております#カルバン・クラインジーンズ#カルバン・クラインスムーズで気持ちの良いお取引をお願い申し上げます。新品未使用タグ付きです海外、USA.HAWAII、ヨーロッパなど25回行きました。綺麗な色合いや珍しいお品をたくさん購入してクローゼット保管しております。こちらは、日本百貨店内正規店購入です。上質な綿素材のストレッチ素材です。スムーズで気持ちの良いお取引をお願い申し上げます。
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