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ルブタン　オーロラ　財布
商品番号 W79707658561
商品名

ルブタン　オーロラ　財布
ブランド名 クリスチャンルブタン
特別価格 税込 5,590 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ルブタン　長財布【色】ホワイト、オーロラ（スタッズ）【状態】3年ほど使用しました。かなり大事に使っていましたが、黒ずみ汚れや痛みがございます。定期的にクリーニングには出していました。中は比較的綺麗です。小銭入れは半年ほど使用してから別のものを使っていました。【購入先】新宿ISETAN、定価10万円
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