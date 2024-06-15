ルブタン　オーロラ　財布

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ルブタン 長財布【色】ホワイト、オーロラ（スタッズ）【状態】3年ほど使用しました。かなり大事に使っていましたが、黒ずみ汚れや痛みがございます。定期的にクリーニングには出していました。中は比較的綺麗です。小銭入れは半年ほど使用してから別のものを使っていました。【購入先】新宿ISETAN、定価10万円