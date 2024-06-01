【人気】Supreme LIBERTY Camp Cap 12ss 美品

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商品詳細
☆割引やその他情報はプロフィールに☆☆閲覧いただきありがとうございます☆ヴィンテージ〜レギュラー古着、他にも幅広く自分の感性で集めた物を出品しています。#LitteredのSupreme一覧#Litteredの靴・bag・帽子・etc【商品】SupremeLIBERTYARTFABRICSCampCapシュプリームリバティーアートファブリクスキャンプキャップ12ss【サイズ】Free【説明】Supreme✖️LIBERTYのコラボキャップです。ツバはフラットタイプ。基本的に総柄はインパクトが大きいイメージを持たれますが、そこまで派手にならず、デザインとカラーのバランスが絶妙にgoodな逸品です。【状態】目立った傷や汚れ無く、良い状態を保っております。使用回数の少ない美品です。【発送】ゆうパケットポスト(箱)※こちらused商品になりますので、古着やvintage等にご理解頂けない方はご遠慮下さい。
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