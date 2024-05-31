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UNION x NEW ERA ニューエラ　新品未使用　ブラック
商品番号 C72925006634
商品名

UNION x NEW ERA ニューエラ　新品未使用　ブラック
ブランド名 ニューエラ
特別価格 税込 3,348 円
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商品詳細

使用しない為出品致します。UNION×NEWERA新品未使用カラー　ブラックサイズ75/8(XL)　ChrisGibbs（クリス・ギブス）がオーナーを務めるLA発の伝説的セレクトショップ「UNION（ユニオン）」と、人気ヘッドギア・ファッションブランド「NewEra®︎（ニューエラ）」による新作コラボレーションアイテム。今回のコラボレーションではフロントにユニオンロゴ、バックにフロントマンをあしらったキャップがブラック、グリーンのカラー展開で登場。ロサンゼルスで開催された世界最大のスニーカー・ストリートファッションの祭典「コンプレックスコン（ComplexCon）2022」。開催に合わせてUNIONLosAngelesではNEWERAXUNIONのコラボレーションアイテムのNAVYカラーを展開。今回発売するBLACKはワッペンのないデザインで登場。シンプルなスタイルで活躍してくれるアイテム。宜しくお願いします☺︎カラー···ブラック形···ベースボール
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