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うたプリ SAS2 缶バッジ トキヤ
商品番号 E10381287323
商品名

うたプリ SAS2 缶バッジ トキヤ
ブランド名 Esmall
特別価格 税込 5,866 円
在庫状況 あり

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商品詳細

うたの☆プリンスさまっ♪ShiningAllStarCD2缶バッジ一ノ瀬トキヤ33個セットです。上段2段(9個)は痛バッグに使用。缶バッジカバーを付けておりました。発送時はカバーを付けたまま発送。裏に汚れ、キズあり。(画像2枚目参照)目立つもののみ載せています。OPPに入っているものは全て未使用。汚れ、初期キズ、経年劣化等、細部まで気にされる方は御遠慮下さい。※バラ売り不可。梱包▶プチプチ➕水濡れ防止
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