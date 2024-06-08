エルメス HERMES シルク ブルー 総柄 爽やか ハイブランド 青 絹

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\"ご覧頂き、ありがとうございます。初見様は必ずプロフィール欄をご確認下さい。＜商品詳細＞◯特徴総柄の柄が特徴的なネクタイです。爽やかな印象でパーティーや結婚式からビジネスなど、様々な場面でお使いいただけます。◯サイズ大剣：9.2cm長さ：146cm＜状態＞【】N：新品・未使用【】S：新品同様【】A+：美品目立った汚れや傷なし使用感：極小【】A：美品目立った汚れや傷なし使用感：小【●】B+：近くで見ると傷や汚れあり使用感：小【】B：近くで見ると傷や汚れあり使用感：普通【】C：傷や汚れあり＜特記事項＞襟元にシミがありますが、その他は状態良好ですので、まだまだお使いいただけます。真贋鑑定済みの正規品になります。〈その他〉ご質問等ございましたら、気軽にコメントにてお問い合わせ下さい。他にもネクタイ出品しております。→#Merchanのネクタイ#エルメス#HERMES##シルク#総柄##ブルー#青#絹##爽やか\"