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UNDER COVER 21ss パティースミス TEE
商品番号 F37992144279
商品名

UNDER COVER 21ss パティースミス TEE
ブランド名 アンダーカバー
特別価格 税込 5,555 円
在庫状況 あり

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商品詳細

USEDITEM汚れ無しBRAND:UNDERCOVERCOLOR:ブラックMATERIAL:コットン100%SIZE:2着丈：67㎝身幅：52㎝肩幅：48㎝袖丈：23㎝＊商品はあくまで中古です。中古にご理解のない方、新品クラスを求める方はご利用をお控えください。＊状態については主観で表記しています。購入時期や着用回数に関するご質問にはお答えできませんので、ご了承ください。＊お断りすることなく、商品は圧縮して送付する場合がございます。あらかじめご了承ください。＊すり替え防止の為、商品発送後のキャンセルや返品はご遠慮ください。#32PARADOX#ゴルフ#ストリート#GOLF#フィットネス#FITNESS#ゴルフウェア#ブランドキャップ#BRANDCAP#フォトT#グラフィックT#バンドT#古着#アンダーカバー#高橋盾#UNDERCOVER
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