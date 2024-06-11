【限定コラボ】NIKE × sacai ハイブリッド 再構築 Tシャツ Lサイズ

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【限定コラボ】NIKE×sacaiハイブリッド再構築TシャツLサイズ■商品名：ナイキxsacaiハイブリッド再構築Tシャツ■サイズ：L身幅 60着丈70＊素人採寸のため誤差はご了承ください。■カラー：ホワイト■購入店：NIKELAB着用回数は5回未満です。