モンベル クリマエラ　ブラック

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商品詳細
モンベルクリマエアジャケットMen'sブラックBKXLサイズ1106690利用しなくなったため、出品いたします。■商品状態2021年に正規店で購入、傷や汚れはありませんが使用感はあり、毛玉が出ていますので手入れが必要です。※当方は喫煙者無し、ペットも飼育していませんので、ご安心してご購入ください。★値引き交渉はしないでください。出来る限りの金額で出品してますので値引きはできません。こう書いてても値引き交渉してくる人が多いのでそういう方はブロックさせていただきます。
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