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ポケモンカード ヤドン プロモ マクドナルド
商品番号 F90191779279
商品名

ポケモンカード ヤドン プロモ マクドナルド
ブランド名 Fsmall
特別価格 税込 2,160 円
在庫状況 あり

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商品詳細

※状態は写真にて確認お願い致します。※古いカードの割には比較的状態は良いかと思います。※初期傷や極軽微な欠けは個人で異なる感覚ですのでトラブル防止の為、商品状態に神経質な方のご購入はご遠慮ください。全て一律プレイ用でお願い致します。ローダーに入れて折れ、水濡れ防止をして厳重に梱包した上でらくらくメルカリ便で発送致します。すり替え防止の観点から如何なる理由の返品、キャンセルはお受け致しません。購入される前は画像をしっかりと確認した上でお願い致します。基本的に24時間以内の発送可能です。価格交渉をしたい場合は金額を提示してください。値下げ可能かどうか聞かれてもこちらから金額を提示することはありません。複数購入の場合、送料分など値引きしやすいです。
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