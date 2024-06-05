池田工芸　クロコダイル長財布

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【池田工芸】200万円まで美しく仕舞う長札入れCrocodile Billcase W-millionwallet（クロコダイル ビルケース Wミリオンウォレット）



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池田工芸 Crocodile Billcase wallet 長札入れ - 長財布

池田工芸のクロコダイルの長財布です。カバンに入らなかったため手放します。使用感があり、スリキズがありますが、ファスナーも問題なく、まだまだ使用できる状態です。●色 ネイビー●サイズ 縦幅約20cm 横幅約10cm マチ約2.5cm小銭入れ1ヶ所お札入れ2ヶ所カードポケット8ヶ所