ADER ERROR × maison kitsune WネームCAP

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ADERERRORとメゾンキツネの2ndコラボのキャップです。おそらく3年くらい前のアイテムです。 カラーはグレー(確か1色しか出てないと思います) コロナ禍の発売だったのと、 この時期のADERERRORの勢いが凄くて、(3rdコラボはオンラインで手動で買えましたが)とてもオンラインでは購入出来なかったのでbuymaで4万近くしましたが無くなる前に急いで購入しました。状態は特筆するダメージはありませんが、あくまでも個人所有の中古品と言うことをご理解頂ける方のみご購入ください。見落としなどはご容赦ください。 もともとユーズド加工の様な風合いでした。アジャスターでサイズ調整出来ます。 かなりいいね付けていただけてますが、格安にしているつもりですのでこれ以上の値下げにはお応えしないつもりです。値下げ待ちの方すみません。よろしくお願いします。