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ミッフィー　LP59FIFTY miffy ボックスロゴ 7 3/8 ニューエラ
商品番号 G83434310627
商品名

ミッフィー　LP59FIFTY miffy ボックスロゴ 7 3/8 ニューエラ
ブランド名 Gswirl
特別価格 税込 3,315 円
在庫状況 あり

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商品詳細

一度、被りました。香水、整髪料、タバコなどの臭いはありません。サイズは73/8(58.7cm)です。オランダのデザイナー、ディック・ブルーナが描いた絵本の主人公ミッフィーとのコラボレーションシリーズ。シルエットは基本的な特徴は59FIFTYそのままに、低めのクラウンにバイザーをあらかじめカーブさせた仕様。サイズ調整のない仕様で、約1cm刻みのサイズ展開です。卯年の方、うさぎが好きな方、スズキ　ラパンに乗っている方、いかがですか？■miffyミッフィーは小さなうさぎの女の子。オランダの絵本作家・グラフィックデザイナーのディック・ブルーナが描く絵本の主人公です。1955年にオランダで初めての絵本が刊行され、日本では1964年に「ちいさなうさこちゃん（福音館書店刊）」が出版されました。以来、親子3代にわたって親しまれています。正直で純真で勇気があり、いつも新しいことに興味津々なミッフィーと、家族やおともだちが繰り広げるあたたかい物語は、世界中の人々に愛され続けています。Mercisbv#miffy#ユニセックスカラーダークグリーン刺繍カラ―オフィシャルカラー商品番号13327763
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ミッフィー　LP59FIFTY miffy ボックスロゴ 7 3/8 ニューエラ
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