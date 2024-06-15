新品 フェラガモ 67-0045-0745778 リバーシブル レザー ベルト

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商品詳細
★☆ご希望のサイズにつきましては、購入前に必ずコメントください☆★【商品名】★2023年春夏新作★ SalvatoreFerragamoサルヴァトーレフェラガモメンズリバーシブル（サイズ調整可能）レザーベルト6700450745778ブラック/ブラウン系（新品）【品番】67-0045-0745778【カラー】ブラック（NERO)/ブラウン系（HICKORY）バックル：シルバー【素材】レザー★☆ご希望のサイズにつきましては、購入前に必ずコメントください☆★【サイズ】ベルト幅約3.0cm、バックル約H4.0cmW6.5cm85cm：約ウエスト:80cm〜90cm90cm：約ウエスト:85cm〜95cm95cm：約ウエスト:90cm〜100cm100cm：約ウエスト:95cm〜105cm105cm：約ウエスト:100cm〜110cm110cm：約ウエスト:105cm〜115cm115cm：約ウエスト:110cm〜120cm※サイズに合わせてカット可能です。【付属品】保存袋、専用箱、製品管理タグ【買い付け地】イタリアフェラガモ正規代理店【参考価格】61,600円（税込み）★☆ご希望のサイズにつきましては、購入前に必ずコメントください☆★
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