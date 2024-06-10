テンダーロイン　キャップ　ブラック　トラッカーキャップ　黒

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商品詳細
テンダーロインキャップＴ/CTENDERLOINTRUCKERCAPテンダーロイン トラッカー キャップオールブラックです。半年程前にこちらにて購入寒い時期に1回程使用キャップは型崩れしないように大事にするタイプです。次欲しいキャップが見つかったので出品致しました！色褪せ等なく非常に良い状態です。未使用に近いとはいえ、usedのご理解の程よろしくお願いします。カラー···ブラック
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