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テンダーロイン　キャップ　ブラック　トラッカーキャップ　黒
商品番号 U82579829176
商品名

テンダーロイン　キャップ　ブラック　トラッカーキャップ　黒
ブランド名 テンダーロイン
特別価格 税込 7,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

テンダーロインキャップＴ/CTENDERLOINTRUCKERCAPテンダーロイン　トラッカー　キャップオールブラックです。半年程前にこちらにて購入寒い時期に1回程使用キャップは型崩れしないように大事にするタイプです。次欲しいキャップが見つかったので出品致しました！色褪せ等なく非常に良い状態です。未使用に近いとはいえ、usedのご理解の程よろしくお願いします。カラー···ブラック
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