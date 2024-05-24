TORNADOMART 本革 ヘビ革 スタッズ ウエスタン ベルト レザー 紫 ...

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商品詳細
TORNADOMARTレースアップガルーダベルトです。素材···本革・ヘビ革カラー···パープル幅…約42mm全長…約106cmウエストサイズ80〜90cm厚み…約5.2mm固定サイズの為、サイズ調整できません。長期保管（デッドストック）の為、汚れ・傷・メッキのはげ・変色等が付いている場合があります。細かい部分などは写真をご確認ください。新品未使用品ですがデッドストック品の為、気になる方は購入をお控えください。購入時の金額¥19,580
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