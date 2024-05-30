総桑　薩摩琵琶　無銘　四弦四柱　黒漆塗り　美品　和楽器　弦楽器

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商品詳細
■製品名 薩摩琵琶本体（付属品無し）■材質 総桑（表面 桑 裏面 桑＋黒漆塗）■形状 四弦四柱■作者名 無銘■購入経緯 詳細は不明ですが、楽器製作のプロが手がけた逸品なのは保証します。■サイズ 高さ93㎝ 幅32.5㎝ 重さ3㎏(約）■状態 美品（割れヒビ等無 音に関する調 整は無 多少の汚れ傷等は有ります）■配送 ゆうゆうメルカリ便170サイズの予定（補償付き）匿名配送 購入後は翌日には厳重梱包後スピーディー発送をいたします。
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